В горах Сочи пройдет снежный фестиваль

2 июня на курорте «Роза Хутор» в Сочи пройдет захватывающий снежный фестиваль экстрима Hot Snow Battle. Лыжники и сноубордисты старше 18 лет получат уникальную возможность продемонстрировать свое мастерство, выполняя акробатические трюки на профессиональных фигурах.

Организаторы фестиваля возведут снежную гору высотой около шести метров, на которой участники смогут продемонстрировать свое мастерство. Стоит отметить, что для создания горы будет использован натуральный снег, который привезут с гор, где он еще лежит.

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Снежные старты летом проводятся на «Роза Хутор» ежегодно, привлекая множество участников, которые приезжают на эти соревнования не первый раз. Главная идея фестиваля — привлечь больше людей к занятиям зимними видами спорта, пишет kub-inform.ru.

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