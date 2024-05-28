Егор Крид в Самаре признался в любви поклоннице

В Самаре на своем концерте Егор Крид признался поклоннице Юлии Сукмановой в любви.
Девушка с трепетом ждала концерта, даже пришла за пять часов, чтобы занять место у самой сцены.
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Дело в том, что поклонница знала о традиции музыканта. Во время песни «Папина дочка» он вызывает одну из девушек на сцену и поет вместе с ней. Жительница Самары мечтала об этом два года, и ее желанию суждено было сбыться.
Менеджер спросил у Юлии, знает ли она песню «Папина дочка», девушка ответила положительно.
Когда она поднялась на сцену, призналась Криду в любви, а он ответил ей тем же, подарив букет белых роз, пишет samara.kp.ru.
Ранее рассказывалось о том, что SHAMAN на концерте в Королеве довел до слез фанатов проникновенным пением.
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