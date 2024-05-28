Жителям Красноярска начнут выписывать штрафы за шум до 50 тысяч рублей

Жителям Красноярска теперь стоит серьезнее относиться к закону о тишине. Это связано с тем, что полиция получила право составлять протоколы за такие проступки. Об этом сообщили в законодательном собрании края.

Ранее этим могла заниматься только административная компания, но такие выезды часто оказывались безрезультативными. Предполагается, что сотрудники МВД смогут более оперативно и эффективно справляться с этой задачей.

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Сейчас в Красноярске запрещено шуметь с 22 часов до 9 утра, а по воскресеньям и вовсе «тихий день». Физическим лицам могут выписать штраф до 50 тысяч рублей, а юридическим — до 150 тысяч рублей, пишет prmira.ru.

Ранее дачникам рассказали о штрафах, которые их ждут в этом сезоне.