Челябинский школьник поборется за звание лучшего кулинара страны в шоу «Кондитер. Дети».

Одиннадцатилетний житель Челябинской области Артем Мешков решил принять участие в шоу «Кондитер. Дети». Новые выпуски начинаются 28 мая на телеканале «Пятница!». Это уже третий сезон программы.

Известно, что юный участник из Миасса приготовил морковный торт с начинкой из маскарпоне и апельсинового курда. Его творение будет оценено Ренатом Агзамовым.

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Лучший из участников получит возможность продолжить борьбу и посоперничать за денежный приз, а также получить звание лучшего кондитера-ребенка страны.

Ранее Ренат Агзамов высказался о гречке в торте юной участницы шоу «Кондитер. Дети» из Челябинска.