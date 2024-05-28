Бесплатные аудиосказки народов Крайнего Севера теперь есть в исполнении Нюши из «Смешариков»

В Общероссийский день библиотек на музыкальных сервисах появился новый выпуск детских аудиосказок народов Крайнего Севера.

Они заинтересуют детей, ведь рассказы читают голоса из «Трансформеров», «Смешариков» и «Лунтика».

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В создании аудио приняли участие телеведущая Тутта Ларсен, озвучившая Нюшу из «Смешариков» Светлана Письмиченко, голос персонажей «Игры престолов» — Михаил Черняк, а также радиоведущий Феликс Невелев.

Сказки стали частью большой цифровой библиотеки программы социнвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» skazkisevera.ru

«Детские книжки — это всегда огромный вызов для чтеца, потому что тебе надо в короткий формат вложить много эмоций, техники и энергии, чтобы заинтересовать маленьких слушателей», — поделилась впечатлениями от участия в проекте Тутта Ларсен.

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