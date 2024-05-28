Красноярский Минздрав рассказал об изменениях в начислении зарплат медикам

В Красноярском крае медицинским работникам планируют увеличить долю оклада в структуре заработной платы до 50%, сообщили в региональном Минздраве.

Ранее соотношение надбавок и оклада составляло 70/30%. Это нововведение обеспечит медикам уверенность в получении половины от возможной суммы.

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Рост окладной части зарплаты медиков в регионе будет достигнут за счет уточнения размеров компенсационных и стимулирующих выплат.

В краевом Минздраве также подчеркнули, что снижение текущего уровня оплаты труда у работника не допускается. В случае возникновения спорных ситуаций в ведомстве готовы рассматривать каждый случай индивидуально, пишет newslab.ru.

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