Сибирский агроном Шубина рассказала, что огурцы и томаты сажают при температуре не ниже +14 градусов

Сибирским дачникам дали советы по переносу рассады в грунт в этом году. В последние годы ранняя весна без возвратных заморозков была нормой, но в этот раз ожидается иное. Возвращение холодов возможно до второй декады июня.

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Опытные дачники предупреждают, что томаты, перцы, баклажаны, огурцы, дыни, арбузы не переносят даже легких морозов, поэтому с отправкой их в огород спешить не стоит.

Агроном Людмила Шубина рекомендует ориентироваться на цветение калины. Как только она распустится, можно приступать к переносу рассады.

Многие дачники любят огурцы. Важно помнить, что для них комфортная температура — выше +14 градусов. Если значение будет ниже, то корневая система может погибнуть, пишет ngs.ru.

Ранее рассказывалось, как спасти огурцы от заморозков, если они уже были посажены.