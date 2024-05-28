В Сочи квартиры стали дороже, чем на Бали

Город-курорт Сочи опередил Бали по стоимости недвижимости, как отметила руководитель эксперт по недвижимости Ольга Горхиян.

По ее словам, рынок жилья на российском курорте на данный момент переоценен. Как сообщает эксперт, стоимость квадратного метра в южной новостройке составляет больше 300 тысяч рублей. С учетом предстоящего закрытия программы льготной ипотеки цены могут измениться. Если есть намерение купить квартиру или дом, то с этим лучше поторопиться.

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На Бали стоимость «квадрата» варьируется от 1700 до 2800 долларов (от 155 до 256,5 тысячи рублей).

Кроме того, по словам специалиста, весной-летом выгодно приобретать недвижимость в ОАЭ. Как отмечает Горхиян, цены стартуют от 165 тысяч долларов (почти 15 миллионов рублей), продавцы также предоставляют рассрочку до трех лет, пишет ura.news.

Ранее стало известно о том, что в этом сезоне в городе-курорте появится центр гастрономического туризма.