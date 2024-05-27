В Волгоградской области град сильно побил посадки дачников

Майские природные аномалии продолжают досаждать жителям Волгоградской области.

В этот раз неспокойно было на участках дачников Калачевского района. Дело в том, что природа вновь преподнесла сюрприз, побив уже расцветающие посадки градом.

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Он был очень мощный, крупные льдинки навредили растениям. Пострадали и овощи, и плодовые деревья.

Как говорят некоторые дачники, лед плотным слоем лежал на грядках, пишет riac34.ru.

Ранее агроном Людмила Шубина назвала лучшее время для посадки арбузов в открытый грунт и теплицу. Эксперт отметила, что с этим не стоит торопиться, лучше потомить рассаду на подоконнике. Тогда урожай будет богатым.