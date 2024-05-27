Красноярцам перед отпуском рассказали, что делать в случае потери багажа авиакомпанией

Красноярцам перед сезоном отпусков рассказали, как нужно поступать в случае потери багажа в аэропорту.

Сначала потребуется заявление с данными билета. Это обращение следует передать перевозчику. Если ему не удается найти багаж за 21 день, то можно требовать компенсацию.

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В этом случае в адрес юридического лица пишется претензия в двух экземплярах. На одном из них компания обязательно должна поставить отметку о получении письменной жалобы.

Если багаж был поврежден, то можно потребовать компенсацию с возмещением стоимости испорченных вещей, пишет newslab.ru.

Ранее красноярцы поспорили из-за разрешения «Аэрофлота» возить с собой кошек и собак в кресле.