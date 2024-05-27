В Тарутино Калужской области из школы выпустилась лишь одна ученица

В селе Тарутино Калужской области произошло уникальное событие — единственная выпускница окончила 11 класс. Валерия была одной в потоке, у нее не было одноклассников.

На торжественной линейке в честь последнего звонка она стояла рядом с девятиклассниками. Девушка отмечает, что, несмотря на отсутствие сверстников, у нее много друзей.

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Обучение в одиночку не стало проблемой для Валерии. Она всегда стремилась к знаниям и старалась учиться хорошо.

«Большую часть времени я была одна. Это сложно, потому что тебя спрашивают, нужно готовиться», — рассказала выпускница, отметив, что для нее такое обучение не было проблемой.

Сейчас девушка мечтает стать учителем начальных классов, пишет kp.ru.

Ранее стало известно, что в Новосибирске выпускника выгнали с ЕГЭ из-за шпаргалки, не оставив ему шанса сдать экзамен.