Курортникам рассказали о плюсах и минусах отдыха на Черном море в июне

Многие курортники устремляются к Черному морю в июне. В это время у отдыха есть свои плюсы и минусы, о которых рассказали местные жители.

У тех, кто не любит холодное море, не будет шанса залезть в воду. В этом году она прогреется только во втором летнем месяце, если повезет — в середине. Однако плюсы в этом есть — солнце в этот период более мягкое. Можно с удовольствием гулять по улочкам, наслаждаясь цветением растительности и отсутствием большого скопления туристов.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Отдыхающим стоит учитывать, что июнь — сезон обильных дождей и паводков. Также городские службы зачатую не успевают обновить всю инфраструктуру, поэтому придется скакать через траншеи на пешеходных дорожках и смотреть под ноги.

Разумеется, и развлечений будет меньше, потому что не все заведения успевают открыться к началу лета, пишет sochi1.ru.

Ранее стало известно о том, что Черное море у берега Анапы превратилось в болото из медуз.