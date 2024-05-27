В Новосибирске выпускника выгнали с ЕГЭ из-за шпаргалки, не оставив ему шанса сдать экзамен

В Новосибирске произошел инцидент во время ЕГЭ, когда школьник попытался списать, используя шпаргалку, и был замечен наблюдателями, сообщила министр образования области Мария Жафярова.

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Она уточнила, что ученик достал шпаргалку во время экзамена по литературе и попытался ею воспользоваться, но был замечен бдительными наблюдателями, которые немедленно вывели его из аудитории.

Стоит отметить, что в этом году выпускники впервые получили возможность пересдать один из экзаменов. Но тут стоит знать об одном важном нюансе: в таком случае предыдущий результат будет аннулирован, пишет nsk.om1.ru.

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