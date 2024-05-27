Владелец «Жизньмарта» в Екатеринбурге призывает не облизывать яичные скорлупки ради 1 млн рублей

В Екатеринбурге основатель «Жизньмарта» Иван Зайченко призывает покупателей не облизывать яйца (скорлупу) в надежде отравиться и получить компенсацию.

История массового заражения сальмонеллой, ротавирусом и норовирусом приобрела совершенно неожиданный поворот. Бизнесмен пообещал компенсацию в один миллион рублей всем, кто отравился готовыми обедами, продававшимися в сети.

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Услышав о ней, покупатели специально начали заходить в магазин и покупать именно готовые блюда. Но этим дело не завершилось, некоторые стали облизывать яйца, надеясь что-то «подцепить» и получить миллион рублей.

Свое публичное заявление о предоставлении компенсации Зайченко назвал глупостью. Деньги получат только 18 человек, пишет ura.news.

Напомним, владелец сети заявлял, что готов предоставить компенсацию всем, кто документально подтвердит отравление.