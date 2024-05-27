Школьник из Красноярска позвал замуж Екатерину Мизулину

На встрече с поклонниками глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина получила необычное предложение. Один из школьников, присутствовавших на мероприятии, решил воспользоваться возможностью и сделал ей предложение руки и сердца.

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После окончания выступления школьник подошел к Мизулиной, чтобы сделать совместное фото. Когда снимок был готов, молодой человек неожиданно встал на колено, а потом, как пишут СМИ, протянул что-то, напоминающее кольцо. Екатерина Мизулина была явно удивлена таким поворотом событий. Чиновница немного смутилась, а потом дружески похлопала парня по руке.

Стоит отметить, что ей 40 лет, она не состоит в браке и не имеет, пишет aif.ru.

Ранее стало известно о том, что Екатерину Мизулину не пустили в самолет до Красноярска с собакой Вовкой.