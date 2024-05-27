На «Модном приговоре» иркутянку преобразили до неузнаваемости: научили ходить на каблуках

Женщина. Фото: freepik.com

Она привыкла к «мешкам», а муж хотел элегантности.

Новой участницей шоу «Модный приговор» Первого канала стала жительница Иркутска Валентина Николаева. Ее преображения ждали родственники, которые хотели побольше женственности и поменьше пестроты.

После появления детей она начала привыкать к бесформенной одежде, отдавала предпочтение спортивной обуви, перестала делать макияж.

Во время съемок шоу модные эксперты прогулялись вместе с Валентиной по магазинам и подобрали ей шикарные образы.

Валентина Николаева. Фото: скриншот «Модный приговор»

Родные хотели видеть ее в платьях и на каблуках. Стилисты же рекомендовали участнице «Модного приговора» юбки и удобные туфли-лодочки, а еще добавили в гардероб джинсы с бомбером.

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