На «Модном приговоре» иркутянку преобразили до неузнаваемости: научили ходить на каблуках

Родные хотели видеть ее в платьях и на каблуках. Стилисты же рекомендовали участнице «Модного приговора» юбки и удобные туфли-лодочки, а еще добавили в гардероб джинсы с бомбером.

Ранее Анастасия Волочкова в белом платье и украшении с изумрудом за 20 миллионов рублей появилась на премии.