В томском Социальном фонде рассказали об июньской прибавке к пенсии в размере 2 700 рублей

Томские пенсионеры могут порадоваться предстоящей индексации пенсии. В этот раз сумма выплат увеличится на 2 700 рублей. Однако стоит отметить, что не все получат эту прибавку.

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В региональном отделении Социального фонда пояснили, что повышение коснется тех пожилых людей, которые сами содержат детей. Дополнительные выплаты также предусмотрены для тех, кто ухаживает за внуками.

Раньше субсидирование приостанавливалось на летний период, если 18-летний ребенок не продолжал обучение. Однако теперь этот порядок был пересмотрен, и можно будет рассчитывать на деньги, передает tomsk.bfm.ru.

Ранее стало известно о том, что в Кемеровской области женщине переплатили пенсии на полтора рублей.