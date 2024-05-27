Жителей Оренбургской области на три дня накроет магнитная буря

Природа. Фото Global Look Press

Метеозависимым стоит быть осторожнее.

Жителей Оренбургской области ожидает ощутимая геомагнитная буря. Ее метеопаты почувствуют уже сегодня, 27 мая. Однако это не означает, что она закончится в этот же день.

Согласно наблюдениям специалистов Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, днем интенсивность колебаний достигнет двух баллов, а к вечеру повысится до трех.

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Сейчас график вспышек находится в оранжевой зоне, на поверхности Солнца зафиксированы две активности.

Нестабильным геомагнитное поле останется и до четверга, буря будет — 28 и 29 мая. В эти дни метеозависимым жителям Оренбургской области следует уменьшить нагрузку, пишет 56orb.ru.

Ранее рассказывалось о необычном астрономическом явлении — на небе взошла «цветочная» Луна.

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