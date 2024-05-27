Жителей Оренбургской области на три дня накроет магнитная буря

Жителей Оренбургской области ожидает ощутимая геомагнитная буря. Ее метеопаты почувствуют уже сегодня, 27 мая. Однако это не означает, что она закончится в этот же день.

Согласно наблюдениям специалистов Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, днем интенсивность колебаний достигнет двух баллов, а к вечеру повысится до трех.

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Сейчас график вспышек находится в оранжевой зоне, на поверхности Солнца зафиксированы две активности.

Нестабильным геомагнитное поле останется и до четверга, буря будет — 28 и 29 мая. В эти дни метеозависимым жителям Оренбургской области следует уменьшить нагрузку, пишет 56orb.ru.

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