На Кузбассе в социальных объектах вновь начался отопительный сезон

В Кемеровской области, несмотря на приближение лета, планируется возобновление отопительного сезона. Причина этого — холодный май, который заставляет жителей мерзнуть или прибегать к использованию дополнительных источников тепла.

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В связи с этим было принято решение вновь включить отопление в некоторых социальных учреждениях города Березовского. Особое внимание уделяется детским садам, где важно предотвратить переохлаждение детей. Об этом пишет sibdepo.ru со ссылкой на главу муниципалитета Юлию Апанасенко.

Ранее стало известно о том, что в этом году Черное море прогреется до комфортных отметок только в июле.