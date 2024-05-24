Биолог Яновский назвал самые грибные места Новосибирска, посоветовав обратить внимание на лесные массивы вдоль реки Иня

В последние дни мая новосибирские леса радуют обилием грибов. Биолог Алексей Яновский подтверждает, что это прекрасное время для сбора сморчковой шапочки, сморчков и строчков.

Благодаря теплой весне в некоторых сосновых лесах области уже появились первые маслята. А в скором времени ожидается начало сезона белых грибов, боровиков, подберезовиков и подосиновиков.

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Яновский напоминает о необходимости термической обработки всех собранных грибов перед употреблением.

Со второй половины лета в Новосибирской области начинается сезон груздей. Многие местные жители предпочитают засаливать эти грибы без дополнительной обработки.

Если говорить о лучших местах для сбора грибов, Яновский советует обратить внимание на лесные массивы вдоль реки Иня, а также на северо-востоке и юго-востоке от регионального центра, пишет nsk.kp.ru.

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