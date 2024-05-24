Кубанцам рассказали о подорожании молочной продукции в магазинах

Молочные продукты. Фото Global Look Press

Эксперты объяснили причины неминуемого роста цен.

Жителям Кубани объяснили, почему дорожают молочные продукты. Об этом рассказал генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий.

По его словам, основная причина повышения цен не связана с процессом производства самого продукта.

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Оказалось, что значительное влияние на стоимость оказывает цена упаковки, которая за последний квартал увеличилась на 15-20%.

Все же нельзя не учитывать затраты на выпуск самой продукции, однако в данный момент большая доля издержек ложится на плечи производителей, пишет «КП-Кубань».

«Молочники сдерживают рост цен в ущерб своей доходности. Но бесконечно это происходить не может», — сказал эксперт.

Ранее стало известно о массовых отравлениях готовой едой сети «Жизньмарт».

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