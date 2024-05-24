Кубанцам рассказали о подорожании молочной продукции в магазинах

Жителям Кубани объяснили, почему дорожают молочные продукты. Об этом рассказал генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий.

По его словам, основная причина повышения цен не связана с процессом производства самого продукта.

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Оказалось, что значительное влияние на стоимость оказывает цена упаковки, которая за последний квартал увеличилась на 15-20%.

Все же нельзя не учитывать затраты на выпуск самой продукции, однако в данный момент большая доля издержек ложится на плечи производителей, пишет «КП-Кубань».

«Молочники сдерживают рост цен в ущерб своей доходности. Но бесконечно это происходить не может», — сказал эксперт.

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