В Чите на Дне города споют «Земляне» и Хабиб

В преддверии Дня города Читы, который состоится в ближайшее воскресенье, власти обсудили план подготовки к празднику. Уже известно, что на мероприятии выступят популярный певец и блогер Хабиб, а также знаменитая группа «Земляне».

Для любителей музыки будет организована зона городского караоке возле площадки «Удокан». Помимо этого, в рамках акции «Подари улыбку городу» каждый желающий сможет внести свой вклад в создание праздничной атмосферы.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Что касается спортивной программы, то гостей ждут захватывающие соревнования по судомодельному спорту, автомобильному спорту, картингу и бадминтону.

Выбор артистов для праздника в этом году не случаен. Организаторы надеются, что разнообразная программа привлечет людей всех возрастов и подарит им незабываемые впечатления, пишет zrtk.ru.

Ранее жительница Читы поучаствовала в «Богине шопинга».