В Сочи сейчас можно пересдать неудачно написанный в мае ЕГЭ

В Сочи школьники приступили к сдаче ЕГЭ. С этого года у выпускников появилось право пересдать один экзамен, если есть ощущение, что его можно было написать лучше. Но здесь существуют свои нюансы.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Как рассказали в сочинской мэрии, в этом году тестирование будут проходить около 11 тысяч ребят. Проведение испытаний намечено в штатном режиме — без ограничений.

В экзаменационных классах будет вестись видеонаблюдение и запись. Об этом рассказала начальник управления по образованию мэрии Сочи Ольга Медведева, пишет sochi1.ru.

Если ЕГЭ захочется пересдать, то ученикам стоит учитывать, что прежний результат будет обнулен.

Ранее стало известно о том, что школьники и их родители начали скупать ответы на ЕГЭ в Сети.