Жительница Красноярска открыла «закусочную» для приходящих к ней белок

Жительница Красноярска открыла «закусочную» для белок. Сначала к ней заглянула одна, а потом хвостатая начала приходить с приятельницами.

Дело в том, что на балконе женщины была кормушка для птиц, которая приглянулась белкам, которые стали заглядывать к красноярке постоянно.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Тогда «владелица заведения» решила сделать свой подоконник более удобным — расширила его и установила несколько кормушек.

Жительница Красноярска рассказала, что белки постоянно меняются — они мигрируют, одни сменяются другими, однако своим «постояльцам» в бесплатных перекусах она не отказывает. Но все же признается, что тратит на еду для белок по 10 килограммов грецких орехов и подсолнечных семечек, что достаточно дорого, пишет ngs24.ru.

Ранее рассказывалось о еноте, который с приходом весны ушел от своей подруги и не хотел возвращаться домой.