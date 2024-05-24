Красноярский Роспотребнадзор поделился способами превращения любого букета в «долгожителя»

Мужчина с цветами. Фото Global Look Press

Цветы будут стоять очень долго.

Красноярский Роспотребнадзор рассказал, как сделать так, чтобы цветы стояли дольше. Оказывается, у профессиональных флористов есть свои простые хитрости, которыми может пользоваться любой.

Тут стоит учитывать, что и сам даритель должен позаботиться о том, чтобы букет простоял неделю, а то и полторы.

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Покупая цветы, следует обратить внимание на то, что бутоны не должны быть повреждены, не нужно брать веточку с поникшими и сухими лепестками. Не стоит покупать композицию с искусственными украшениями.

«После покупки цветы нужно сразу поставить в вазу с водой и подрезать перед этим стебли. Чем он толще — тем длиннее должен быть срез <…> Щепотка сахара тоже может сохранить свежесть», — рассказали специалисты gornovosti.ru.

Чтобы букет дольше стоял, можно поставить его вместе с веточкой туи.

Ранее специалисты научили выбирать самую вкусную клубнику.

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