Сочинским мамам до 31 мая нужно успеть подать заявку на помощь в погашении ипотеки

В Сочи многодетные семьи смогут рассчитывать на приличную материальную поддержку. Об этом рассказала мэрия курортного города.

Предоставляемую компенсацию можно направить на погашение жилищного займа.

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Если говорить о сумме, то она может быть равной остатку долга, однако ограничение все же есть. Размер субсидии не может превышать 300 тысяч рублей.

В администрации Сочи пояснили, что на выплату могут рассчитывать родители, которые воспитывают трех и более детей.

Стоит учитывать, что сроки заявок на оказание материальной помощи ограничены. Нужно успеть до 31 мая, передает vesti-sochi.tv.

Ранее рассказывалось о том, что мамы единовременно могут получить до 17 тысяч рублей.