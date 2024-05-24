Красноярский агроном поделился рецептом лучшего удобрения для выращивания картошки

Цвет картофеля. Фото Global Look Press

Оно делается из «мусора».

Красноярский агроном Андрей Чураков дал дачникам совет, чем лучше всего удобрять дачную картошку, чтобы клубни вырастали большими, а урожай был богатым.

Специалист отметил, что самое лучшее удобрение — натуральное. Это зеленая бродиловка.

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Она делается по рецепту бабушек. Потребуются одуванчики.

Нужно нарвать сорняка — вместе с цветами, стеблями и корнями, а потом отправить все в бак, залить водой и подержать несколько дней. Концентрация удобрения: 1 к 10.

«Можно немножко измельчить, в ведро набиваем, заливаем водой, выдерживаем несколько дней с закрытой крышкой», — сказал Чураков ngs24.ru.

Ранее садоводам рекомендовали сажать картошку, когда зацветет черемуха.

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