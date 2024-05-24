Красноярский агроном поделился рецептом лучшего удобрения для выращивания картошки

Красноярский агроном Андрей Чураков дал дачникам совет, чем лучше всего удобрять дачную картошку, чтобы клубни вырастали большими, а урожай был богатым.

Специалист отметил, что самое лучшее удобрение — натуральное. Это зеленая бродиловка.

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Она делается по рецепту бабушек. Потребуются одуванчики.

Нужно нарвать сорняка — вместе с цветами, стеблями и корнями, а потом отправить все в бак, залить водой и подержать несколько дней. Концентрация удобрения: 1 к 10.

«Можно немножко измельчить, в ведро набиваем, заливаем водой, выдерживаем несколько дней с закрытой крышкой», — сказал Чураков ngs24.ru.

Ранее садоводам рекомендовали сажать картошку, когда зацветет черемуха.