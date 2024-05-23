Гостям Сочи в летнем сезоне предложат гастрономический туризм

В горах Сочи предстоящим летом планируется открытие центра гастрономического туризма, о чем заявили в администрации Краснодарского края.

Это будет комплекс различных объектов, включая ресторан, пивоварню и залы для дегустации напитков. Кроме того, в центре будет расположен фирменный магазин с продукцией, произведенной в Краснодарском крае.

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Центр гастрономического туризма будет готов принять посетителей уже в этом году, передает vesti-sochi.tv.

Ранее стало известно о том, что семьи с детьми стали чаще выбирать отели с услугой «все включено». В этом году спрос на такое размещение в гостиницах вырос на 20%.