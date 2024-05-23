Екатерину Мизулину не пустили в самолет до Красноярска с собакой Вовкой

Директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты страны Екатерина Мизулина попала в неприятную ситуацию, когда оказалась в аэропорту со своей собачкой, пытаясь улететь в Красноярск.

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Дело в том, что она хотела взять питомца с собой на рейс, но собаку по кличке Вова не пустили на борт.

«Мы не сдаемся и попробуем сделать это еще раз», — поделилась она в своем Telegram-канале.

Мизулина также рассказала, что в Красноярске хочет принять участие в последнем звонке в школе № 108. В ее планах также провести встречу в ледовой арене «Кристалл» со студентами.

Ранее красноярцы поспорили из-за разрешения «Аэрофлота» возить с собой кошек и собак в кресле.