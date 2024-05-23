Метеозависимых самарцев предупредили о сильной магнитной буре

Самарских метеопатов предупредили о приближении новой магнитной бури, которая, как ожидается, начнется уже завтра. Специалисты отмечают, что сила колебаний составит четыре балла, что считается ощутимым геомагнитным возмущением.

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В период шторма метеозависимые люди могут испытывать дискомфорт, который проявляется в головной боли и мигрени, повышенной утомляемости, тахикардии, а также в обострении хронических заболеваний, пишет samara.kp.ru.

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в регионах этим летом. Как говорят метеорологи, сильных отклонений не ожидается, но в некоторых регионах они все же будут.