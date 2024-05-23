Россияне полюбили ездить в Сочи по системе «все включено» с детьми

Россияне, предпочитающие отдых в Краснодарском крае, все чаще выбирают систему «все включено». Об этом свидетельствуют данные Ассоциации туроператоров.

Эксперты отмечают, что такой вариант отдыха особенно популярен среди семей с детьми.

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Сейчас каждый третий тур в Сочи продается с системой «все включено». Курортники предпочитают тарифы «завтрак» и «полупансион».

Однако стоит отметить, что на данный момент только каждый третий отель предлагает отдых по системе «все включено».

Ранее стало известно о том, что Сочи в этом году примет VK Fest. На фестиваль приедут «Звери», Cream Soda, Валя Карнавал и другие артисты.