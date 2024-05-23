Жителей Самары предупредили о том, что работодатель в 2024 году может отказать в летнем отпуске

Многие самарцы уже начали планировать свой отпуск. Однако тут нужно учитывать, что работодатель может отказать в предоставлении отдыха.

Чтобы получить отпуск за свой счет, необходимо написать письменное заявление и указать причину, по которой вы хотите временно прекратить работу.

Сколько дней вы будете отсутствовать, придется решать с нанимателем. Начальство может отказать в предоставлении такого отпуска.

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Однако есть такие ситуации, когда руководитель не имеет права не отпустить. К примеру, это запланированная регистрация брака, появление малыша или несчастье с близкими людьми.

Есть еще нюансы, касающиеся определенных групп. Отказать в отпуске не могут работающим пенсионерам и инвалидам. Этого нельзя сделать в отношении родственников военнослужащих, ветеранов боевых действий, Героев Труда, Героев Советского Союза и работников, которые совмещают свою деятельность с обучением, пишет samara.kp.ru.

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