В Магнитогорске пройдет шоу воздухоплавателей на аэростатах

Этим летом в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, состоится впечатляющее шоу воздушных шаров.

Мероприятие запланировано на период с 2 по 7 июля, оно станет частью трехнедельного марафона, который включает в себя празднование Дня города и Дня металлурга.

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Одним из ярких моментов этого праздника станет шоу воздухоплавателей на аэростатах под названием «Чистый воздух», которое состоится в начале июля.

Это мероприятие обещает стать незабываемым зрелищем для всех гостей и жителей города.

Празднование Дня города плавно перетечет в празднование Дня металлурга, создавая атмосферу непрерывного праздника и веселья. В течение трех недель город будет жить в ритме торжественных мероприятий, концертов, выставок и, конечно же, шоу воздушных шаров, пишет ura.news.

Ранее стало известно о том, что SHAMAN приедет в Магнитогорск, чтобы поздравить город с днем рождения.