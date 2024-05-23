Над Новосибирском в июне в линию выстроится ряд планет

Новосибирцев ожидает уникальное планетарное событие, которое произойдет в начале лета, а именно — 3 июня.

По информации, предоставленной специалистами Большого новосибирского планетария, в этот день можно будет наблюдать парад планет.

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Самые близкие к Земле космические объекты выстроятся в один ряд в следующем порядке: Солнце, Венера, Юпитер, Меркурий, Уран, Марс, Нептун и Сатурн.

Интересно, что планеты будут видны от северо-восточного до юго-восточного горизонта.

Астрономы новосибирского планетария также сообщили, что в 2024 году жителям Сибири выпадет еще одна возможность понаблюдать за парадом планет. В следующий раз — 28 августа, пишет precedent.tv.

Ранее стало известно о том, что метеозависимым нужно приготовиться к новой магнитной буре.