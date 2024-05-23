Барецкий заявил об отмене многих концертов Михайлова в Санкт-Петербурге: «Связано с Пугачевой»

В Санкт-Петербурге начали массово отменять концерты Стаса Михайлова, говорит шоумен Стас Барецкий. Поклонников, которые хотели посмотреть на любимого исполнителя, очевидно, заинтересует причина — что же произошло? Как оказалось, к этому может быть причастна Алла Пугачева.

В этом убежден шоумен Стас Барецкий. Он сделал свое предположение по поводу того, что артистка может возвратиться на родину. Не исключено, что произойдет это совсем скоро.

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Барецкий подчеркнул, что осведомлен, а инсайд получил от своих.

«Сейчас в Петербурге массово отменяются концерты Стаса Михайлова. Не знаю точных причин, предполагаю, что это связано с возвращением Пугачевой на родину <…> Может быть, королева вернется скоро», — сказал он.

Стоит отметить, что и лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Ф. Скляр подчеркнул — за народной любовью и славой Алла Пугачева шла всегда, намекнул на ее умение легко переступать через головы. Они «летели» с тех, кто «покушался» на ее место.

«Титул примадонна, по ее мнению, мог принадлежать только ей. Она готова была за него просто — не знаю что сделать. Точнее знаю, но не хочу говорить, как она расправлялась с теми, кто мог покушаться на это ее место. Знаю минимум пять таких историй», — поделился музыкант.

Сейчас же Алла Борисовна продолжает находиться за рубежом, но там ведет достаточно активную жизнь. Ходит на концерты, а не сидит в кресло-качалке. Недавно она была на «ДДТ», куда пришла в свежем образе — оливковом пиджаке, кожаных штанах и со множеством украшений.

Ранее стало известно, о чем Алла Пугачева выпустила новую песню 21 мая.

По материалам news.ru, «Эмпатия Манучи».