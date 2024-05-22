В горах Сочи в этом году отдыхающих ждут новые развлечения

В горах Сочи начался летний сезон. В этом году гостей курорта ждет целый ряд сюрпризов. К примеру, первой новинкой стал маршрут «Путь к альпакам». Его протяженность составляет 900 метров. Направление стартует от горной Олимпийской деревни.

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Курортники также могут побродить по веревочному парку, начал функционировать белоснежный пляж, а также бассейн площадью 70 квадратных метров для прокатов на лыжах и сноубордах.

Ранее стало известно о том, что услуга «все включено» в Краснодарском крае оказалась по карману тем, кто любит российский юг. Недельный вариант на двоих в трехзвездочном отеле можно найти за 80 тысяч рублей.