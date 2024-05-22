Красноярец был ошарашен, что посторонний человек в Сети добыл паспорт с его фото и взял 30 кредитов

Житель Красноярска Игорь, выдавая себя за жителя Железногорска Валерия, испортил кредитную историю последнего.

Когда Валерий обратился в банк за займом, ему отказали из-за плохой кредитной истории, хотя он никогда не допускал просрочек.

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Пострадавший обратился в полицию. В ходе расследования выяснилось, что Игорь заказал паспорт с данными Валерия и под его именем взял 30 кредитов, потратив деньги на себя.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас выясняется, какой ущерб причинил Игорь, решается вопрос о мере пресечения, пишет kras.mk.ru.

Ранее стало известно о том, что иркутянину пришлось полтора года доказывать государству, что он живой.