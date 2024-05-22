Жители Иркутска смогут бесплатно посмотреть выступление Юлии Савичевой

Жители Иркутска получат возможность бесплатно посмотреть на выступление известной российской певицы Юлии Савичевой. Она приедет в город 1 июня, чтобы поздравить горожан с днем рождения их родного города. Концерт с участием Савичевой состоится на площади Сперанского и начнется в 21 час, как сообщил мэр Руслан Болотов.

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В этом году празднование дня рождения Иркутска будет посвящено теме детства и семьи, что делает мероприятие интересным не только для взрослых, но и для детей. Для последних будет организовано множество тематических площадок.

В рамках праздничного вечера также запланированы выступления творческих коллективов, кавер-групп «Пираты» и BURRN, MC Zammer и других артистов, пишет nts-tv.ru.

Ранее стало известно о том, что Леонид Агутин станет хедлайнером фестиваля под Иркутском.