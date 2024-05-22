Барнаулец в свой день рождения выиграл «магическую» сумму в лотерею — 666 667 рублей

Житель Барнаула стал обладателем внушительного выигрыша в лотерею, «магическая» сумма которого составила 666 667 рублей. Примечательно, что билеты были подарены мужчине, а не куплены им самим. Это был набор из десяти билетов, один из которых оказался выигрышным.

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Розыгрыш проходил в день рождения барнаульца, за трансляцией следила его жена. В какой-то момент она заметила, что в полях осталось зачеркнуть всего две цифры.

«Следом ведущая достала из мешка бочонки с недостающими числами», — рассказал о своей удаче победитель.

Однако пара не сразу поверила в свою победу и решила проверить результаты через интернет, где выигрыш подтвердился.

На эти деньги семья планирует отправиться на море, пишет biwork.ru.

Ранее пермяк рассказал, как выиграл в лотерею 33 млн рублей за один месяц.