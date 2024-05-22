В Тюмени резко упала стоимость духов

В Тюменской области на 30% снизились цены на духи, если сравнивать с прошлым годом. Такие данные предоставил оператор государственной системы маркировки «Честный знак».

Средняя стоимость флакона сейчас составляет 1819 рублей.

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Несмотря на достаточно приличную стоимость парфюма, жители Тюменской области не собираются отказывать себе в маленьких удовольствиях.

В первые три месяца текущего года на туалетную воду было потрачено 389,5 миллиона рублей.

Стоит отметить, что сейчас в магазинах отечественная продукция на полках занимает 71%, пишет РБК Тюмень.

Ранее стало известно о том, что цены в столовых Сочи за год выросли в среднем в два раза.