В регионах хотят ввести штраф в 3 тысячи рублей за выгул опасных собак без намордника

В скором времени в России могут быть введены штрафы для владельцев опасных пород собак за выгул без намордников. В настоящее время ответственность за такое нарушение общественного порядка практически нигде не установлена.

Однако депутаты Госдумы предлагают ввести штрафы в размере до трех тысяч рублей за подобные нарушения. Это, по их мнению, может стать стимулом для владельцев надевать намордники на агрессивных и опасных собак.

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Стоит отметить, что регионы уже сейчас имеют право вводить дополнительные ограничения. Например, в Челябинской области и Санкт-Петербурге детям младше 14 лет запрещено выгуливать крупных собак. Также существует полный запрет на выгул собак для людей в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, нельзя одновременно выгуливать более двух больших собак.

В Госдуме уверены, что введение новых мер поможет сократить количество пострадавших от нападений домашних питомцев, пишет pnp.ru.

Сейчас в список опасных собак входят больше 70 пород. В их числе американский бульдог и питбультерьер, английский и бельгийский мастиф, волко-собачьи гибриды, восточно-европейская, кавказская, греческая овчарка, кане корсо, шарпей и другие.

Ранее россияне поспорили из-за разрешения «Аэрофлота» возить с собой кошек и собак в кресле.