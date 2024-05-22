Перед премьерой «Нелюбимки» в Екатеринбурге папа поздравил Niletto с попаданием в инвалидную коляску

Перед премьерным показом ленты «Нелюбимка» в Екатеринбурге папа исполнителя Niletto Сергей Прытков в шутку поздравил сына с первой серьезной травмой.

Данил Прытков получил разрыв ахиллова сухожилия после тренировочной игры в баскетбол, что привело к необходимости использования инвалидной коляски.

«Я поздравил сына с первой хорошей травмой», — поделился родитель.

Врачи прогнозируют, что на восстановление здоровья уйдет не меньше шести месяцев, музыканту потребуется пропустить баскетбольный сезон.

Однако, несмотря на серьезность травмы, Niletto продолжает заниматься спортом, пишет ura.news.

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