Олег Газманов спел вместе с барнаульскими детьми «Вперед, Россия»

Патриотический певец Олег Газманов в Барнауле исполнил песню «Вперед, Россия» вместе с детьми из студии эстрадного искусства «Шоколад».

Руководитель коллектива отправил видео репетиции юных вокалисток концертному директору Газманова и предложил совместное выступление.

Певец не стал отказываться, он поддержал эту идею. Дети выступили на концерте. Они вышли на сцену ДК «Мотор».

Газманов и его команда высоко оценили талант юных музыкантов, пишет alt.kp.ru.

Ранее стало известно о том, что Олег Газманов не смог повторить успех SHAMAN'a с аншлагом на концерте в Екатеринбурге. В день выступления исполнителя «Есаула» свободным оставался один из трех сектором зала.