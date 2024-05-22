23 и 24 мая Красноярск и всю страну ждет ощутимая магнитная буря

Метеозависимых жителей Красноярска и всей страны предупредили о приближающемся геомагнитном шторме, начало которого ожидается уже сегодня, 22 мая. Шторм будет продолжаться не один день, поэтому важно обратить внимание на свое здоровье.

Первая половина сегодняшнего дня будет относительно спокойной, датчики магнитной активности покажут минимальное значение — единицу. Однако после 18 часов ситуация изменится: уровень активности резко возрастет до 4 баллов, что соответствует началу магнитной бури.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Магнитная буря будет продолжаться и 24 мая.

Метеозависимым людям стоит быть особенно внимательными к своему самочувствию в этот период, пишет kras.mk.ru.

Ранее синоптики рассказали, каким будет лето в регионах.