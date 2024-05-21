Новосибирский мамонт Самсон поедет в «отпуск» в Белоруссию

Мамонт Самсон, являющийся гордостью коллекции Новосибирского краеведческого музея, в скором времени отправится в Минск, где станет украшением выставки «Окаменевшее время».

Этот археологический экспонат представляет собой крупного самца шерстистого мамонта, обнаруженного на территории региона в 2011 году. Его размеры впечатляют: длина составляет больше пяти метров, а высота превышает три метра.

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Интересно отметить, что в прошлом на просторах Сибири обитало множество крупных животных, включая мамонтов, были и шерстистые носороги, бизоны, а также дикие лошади. Именно поэтому сегодня регион считается настоящим раем для палеонтологов, пишет vn.ru.

Ранее стало известно о том, что жители Новосибирска увидят в небе «цветочную» Луну. Это астрономическое событие произойдет 23 мая. В это время небесное светило будет находиться в созвездии Весов.