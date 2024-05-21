В Екатеринбурге на неделе до 26 мая температура резко упадет на 15 градусов

В Екатеринбурге на этой неделе ожидается неустойчивая погода. Антициклон принес с собой потепление, которое уже начало сменяться холодом.

Сегодня максимальная температура воздуха не превысит +24°C.

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В середине недели ожидается новое морозное вторжение, температура снизится до +12°…+14°. Холоднее всего в этой семидневке в Екатеринбурге будет в четверг и пятницу, когда температура воздуха не превысит +10°C.

Несмотря на то, что май в этом году в Екатеринбурге оказался холоднее, чем обычно (средняя температура была +6,3 градуса, что на 4,6 градуса ниже климатической нормы), он все же теплее, чем в 1981 году, когда четыре дня подряд, с 16 по 19 мая, в Свердловске наблюдались ночные заморозки. Потепление было лишь в третьей декаде месяца, пишет newdaynews.ru.

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