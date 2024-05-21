На Алтае две женщины пошли бить друг другу стекла, потому что не поделили мужчину

На Алтае произошел инцидент, когда две женщины, которые не смогли мирно разрешить конфликт из-за мужчины, прибегли к радикальным мерам. Как оказалось, муж одной из них отправился к соседке, чтобы провести время за распитием алкогольных напитков. Это стало поводом для скандала.

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Супруга, обнаружившая отсутствие своего мужчины, решила самостоятельно разобраться в ситуации и отправилась к соседке. Однако разговор не привел к ожидаемому результату, женщина в гневе разбила окно в доме соперницы. Хозяйка дома, затаив обиду, на следующий день разбила окно в доме конкурентки.

Обе участницы конфликта оказались в суде. Каждой из женщин был назначен штраф в размере 300 рублей.

Ранее стало известно о том, что в Рязанской области брак не продлился и дня.