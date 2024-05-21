На Алтае две женщины пошли бить друг другу стекла, потому что не поделили мужчину

Окно. Фото Global Look Press

Дело дошло до суда.

На Алтае произошел инцидент, когда две женщины, которые не смогли мирно разрешить конфликт из-за мужчины, прибегли к радикальным мерам. Как оказалось, муж одной из них отправился к соседке, чтобы провести время за распитием алкогольных напитков. Это стало поводом для скандала.

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Супруга, обнаружившая отсутствие своего мужчины, решила самостоятельно разобраться в ситуации и отправилась к соседке. Однако разговор не привел к ожидаемому результату, женщина в гневе разбила окно в доме соперницы. Хозяйка дома, затаив обиду, на следующий день разбила окно в доме конкурентки.

Обе участницы конфликта оказались в суде. Каждой из женщин был назначен штраф в размере 300 рублей.

Ранее стало известно о том, что в Рязанской области брак не продлился и дня.

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