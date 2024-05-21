Хабаровский психолог рекомендует проводить тренировочные тесты, чтобы не волноваться перед ЕГЭ

Хабаровский психолог
Она подчеркнула, что испытывать волнение в такой ситуации вполне естественно, однако важно научиться управлять своими эмоциями.
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Для развития стрессоустойчивости специалист предлагает формирование полезных привычек, таких как регулярная физическая активность и здоровое питание. Еще одним эффективным методом является использование дыхательных упражнений для управления стрессом.
Для лучшей адаптации к экзаменационной обстановке Байбекова советует проводить тренировочные тесты в местах с большим скоплением незнакомых людей. Это поможет выпускникам привыкнуть к условиям экзамена и снизить уровень тревоги.
Важно отметить, что нельзя подавлять свои эмоции и страхи, так как это может негативно отразиться на физическом здоровье. Вместо этого следует принять свои чувства и найти конструктивные способы их выражения, пишет transsibinfo.com.
Ранее стало известно о том, что выпускники и их родители скупают ответы на ЕГЭ у мошенников.
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