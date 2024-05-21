Хабаровский психолог рекомендует проводить тренировочные тесты, чтобы не волноваться перед ЕГЭ

Экзамен. Фото Global Look Press

Есть несколько нюансов, которые стоит знать родителям выпускника.

Хабаровский психолог Юлия Байбекова поделилась ценными рекомендациями о том, как помочь выпускникам справиться со стрессом, вызванным подготовкой к ЕГЭ.

Она подчеркнула, что испытывать волнение в такой ситуации вполне естественно, однако важно научиться управлять своими эмоциями.

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Для развития стрессоустойчивости специалист предлагает формирование полезных привычек, таких как регулярная физическая активность и здоровое питание. Еще одним эффективным методом является использование дыхательных упражнений для управления стрессом.

Для лучшей адаптации к экзаменационной обстановке Байбекова советует проводить тренировочные тесты в местах с большим скоплением незнакомых людей. Это поможет выпускникам привыкнуть к условиям экзамена и снизить уровень тревоги.

Важно отметить, что нельзя подавлять свои эмоции и страхи, так как это может негативно отразиться на физическом здоровье. Вместо этого следует принять свои чувства и найти конструктивные способы их выражения, пишет transsibinfo.com.

Ранее стало известно о том, что выпускники и их родители скупают ответы на ЕГЭ у мошенников.

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