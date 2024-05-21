Хабаровский психолог рекомендует проводить тренировочные тесты, чтобы не волноваться перед ЕГЭ

Хабаровский психолог Юлия Байбекова поделилась ценными рекомендациями о том, как помочь выпускникам справиться со стрессом, вызванным подготовкой к ЕГЭ.

Она подчеркнула, что испытывать волнение в такой ситуации вполне естественно, однако важно научиться управлять своими эмоциями.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».

Для развития стрессоустойчивости специалист предлагает формирование полезных привычек, таких как регулярная физическая активность и здоровое питание. Еще одним эффективным методом является использование дыхательных упражнений для управления стрессом.

Для лучшей адаптации к экзаменационной обстановке Байбекова советует проводить тренировочные тесты в местах с большим скоплением незнакомых людей. Это поможет выпускникам привыкнуть к условиям экзамена и снизить уровень тревоги.

Важно отметить, что нельзя подавлять свои эмоции и страхи, так как это может негативно отразиться на физическом здоровье. Вместо этого следует принять свои чувства и найти конструктивные способы их выражения, пишет transsibinfo.com.

Ранее стало известно о том, что выпускники и их родители скупают ответы на ЕГЭ у мошенников.