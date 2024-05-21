В новосибирской прокуратуре рассказали, как в 2024 году наказывают за «пьянку» за рулем

Начальник уголовно-судебного управления новосибирской областной прокуратуры Ирина Алемасова подробно осветила меры наказания, предусмотренные для водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно действующему законодательству, нарушителям грозят различные виды ответственности, включая штрафы, исправительные работы, ограничение свободы, принудительные работы и даже тюрьму.

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Кроме того, существует вероятность потери возможности занимать определенные должности.

За первый квартал текущего года в Новосибирской области 37 водителей были лишены свободы за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде, пишет nsk.om1.ru.

Ранее стало известно о том, что россияне избавляются от китайских автомобилей из-за неработающей электроники.