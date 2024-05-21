Казанским дачникам придется снова спасать посадки от заморозков

Жители Казани получили ценные советы о том, как уберечь свои растения от надвигающихся заморозков. Синоптики предупреждают о значительном снижении температуры, которая может достигнуть минус трех градусов. Это представляет серьезную угрозу для культур, которые уже начали активно расти с приходом ранней весны.

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Опытные садоводы рекомендуют укрывать растения. Важно учесть, что выбранный материал должен обладать низкой теплопроводностью. Это позволит сохранить тепло внутри и обеспечить защиту растений от холода. Такой подход является наиболее эффективным и доступным способом борьбы за урожай.

Стоит обратить внимание на состояние почвы. Если она слишком влажная, то это может привести к переохлаждению корней растений. Поэтому рекомендуется следить за уровнем влажности и избегать переувлажнения грунта, пишет ntr-24.ru.

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